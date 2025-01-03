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Регион
2 января, 22:39

Рогов назвал позором для Запада факельное шествие в честь Бандеры на Украине

Владимир Рогов, возглавляющий комиссию Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и являющийся сопредседателем координационного совета по интеграции новых регионов, заявил, что факельное шествие в честь Степана Бандеры на Украине стало позором для Запада. Он подчеркнул, что западные государства поддерживают и финансируют современный нацистский режим в Киеве.

«Шествие в честь пособников фашистов – это позор западных стран, которые поддерживают и спонсируют нынешний нацистский киевский режим»,цитирует Рогова РИА Новости.

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Рогов отметил, что лидеры западных стран предпочитают игнорировать тот факт, что на Украине возвеличивают тех, кто в годы Великой Отечественной войны сотрудничал с фашистами, участвовал в убийствах мирных жителей и оказывал им поддержку.

Напомним, 1 января во Львове прошло факельное шествие, организованное украинскими националистами. Несколько сотен участников праворадикальных движений прошли по проспекту Свободы, неся в руках красные факелы и различные флаги.

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Shutterstock / FOTODOM / Mircea Moira

Лия Мурадьян
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