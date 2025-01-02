Украинские националисты устроили факельное шествие во Львове в честь Бандеры
Во Львове украинские националисты организовали факельное шествие в честь дня рождения Степана Бандеры, известного своими зверствами по отношению к мирному населению в годы Великой Отечественной войны.
Шествие неонацистов во Львове. Видео © Telegram / Политика Страны
Несколько сотен представителей праворадикальных группировок прошли по проспекту Свободы, держа в руках красные факелы и различные флаги.
Ранее в подконтрольном Киеву городе Славянске решили отметить день рождения Бандеры. На улицах разместили баннеры с его изображением. На плакатах было написано «Донбасс поздравляет».
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