Украинские националисты устроили факельное шествие во Львове в честь Бандеры

Во Львове украинские националисты организовали факельное шествие в честь дня рождения Степана Бандеры, известного своими зверствами по отношению к мирному населению в годы Великой Отечественной войны.

Шествие неонацистов во Львове. Видео © Telegram / Политика Страны

Несколько сотен представителей праворадикальных группировок прошли по проспекту Свободы, держа в руках красные факелы и различные флаги.