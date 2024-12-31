Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 декабря, 11:42

В Одессе под покровом ночи демонтировали памятник Высоцкому

В Одессе снесли памятник советскому поэту и актёру Владимиру Высоцкому

Памятник Владимиру Высоцкому снесли в Одессе. Обложка © Telegram / Политика страны

Памятник Владимиру Высоцкому снесли в Одессе. Обложка © Telegram / Политика страны

На Украине демонтировали памятник советскому поэту Владимиру Высоцкому. Культурный объект снесли в Одессе.

Момент сноса памятника Владимиру Высоцкому около Одесской киноиндустрии. Видео © Telegram / Плохая Одесса

Культурный объект начали убирать 30 декабря, а в ночь на 31 декабря памятник загрузили в грузовик с краном и увезли. Скульптуру Высоцкого создали в виде бронзовой фигуры с раскинутыми руками и закрытыми глазами. Городские власти не предоставили комментариев по поводу сноса.

Монумент был расположен рядом с Одесской киностудией. Учреждение подтвердило снос и заявило, что планирует забрать скульптуру себе на хранение и установить рядом с одним из павильонов. Для этого сотрудникам необходимо получить разрешение и найти средства для установки памятника.

В Киеве с аллеи городов-героев убрали названия Москвы и Минска
В Киеве с аллеи городов-героев убрали названия Москвы и Минска

Ранее Life.ru рассказал, что ещё один культурный объект снесли в Павлограде Днепропетровской области. Там демонтировали памятник советскому тяжёлому танку ИС-2. Изначально скульптуру установили на въезде в город в честь советского конструктора Жозефа Котина.

Наталья Афонина
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Высоцкий
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar