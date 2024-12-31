В Одессе под покровом ночи демонтировали памятник Высоцкому
В Одессе снесли памятник советскому поэту и актёру Владимиру Высоцкому
Памятник Владимиру Высоцкому снесли в Одессе. Обложка © Telegram / Политика страны
На Украине демонтировали памятник советскому поэту Владимиру Высоцкому. Культурный объект снесли в Одессе.
Момент сноса памятника Владимиру Высоцкому около Одесской киноиндустрии. Видео © Telegram / Плохая Одесса
Культурный объект начали убирать 30 декабря, а в ночь на 31 декабря памятник загрузили в грузовик с краном и увезли. Скульптуру Высоцкого создали в виде бронзовой фигуры с раскинутыми руками и закрытыми глазами. Городские власти не предоставили комментариев по поводу сноса.
Монумент был расположен рядом с Одесской киностудией. Учреждение подтвердило снос и заявило, что планирует забрать скульптуру себе на хранение и установить рядом с одним из павильонов. Для этого сотрудникам необходимо получить разрешение и найти средства для установки памятника.
Ранее Life.ru рассказал, что ещё один культурный объект снесли в Павлограде Днепропетровской области. Там демонтировали памятник советскому тяжёлому танку ИС-2. Изначально скульптуру установили на въезде в город в честь советского конструктора Жозефа Котина.