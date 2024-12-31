В Одессе под покровом ночи демонтировали памятник Высоцкому

На Украине демонтировали памятник советскому поэту Владимиру Высоцкому. Культурный объект снесли в Одессе.

Момент сноса памятника Владимиру Высоцкому около Одесской киноиндустрии. Видео © Telegram / Плохая Одесса

Культурный объект начали убирать 30 декабря, а в ночь на 31 декабря памятник загрузили в грузовик с краном и увезли. Скульптуру Высоцкого создали в виде бронзовой фигуры с раскинутыми руками и закрытыми глазами. Городские власти не предоставили комментариев по поводу сноса.

Монумент был расположен рядом с Одесской киностудией. Учреждение подтвердило снос и заявило, что планирует забрать скульптуру себе на хранение и установить рядом с одним из павильонов. Для этого сотрудникам необходимо получить разрешение и найти средства для установки памятника.