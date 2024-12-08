На Украине демонтировали памятник советскому тяжёлому танку ИС-2
В городе Павлоград Днепропетровской области демонтировали памятник советскому тяжёлому танку ИС-2. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в телеграм-канале.
На Украине демонтировали памятник танку ИС-2. Видео © Telegram / Политика Страны
Танк был установлен на въезде в город в честь советского конструктора Жозефа Котина, уроженца Павлограда, который спроектировал эту боевую машину.
Для демонтажа 50-тонного памятника потребовался специализированный кран, который был доставлен из Днепропетровска.
Ранее городской совет Одессы поддержал идею о сносе находящегося под охраной ЮНЕСКО памятника поэту и писателю Александру Пушкину. Монумент стоит на Приморском бульваре уже 135 лет. Помимо этого, планируют снести ещё более десяти других.
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