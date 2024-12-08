На Украине демонтировали памятник советскому тяжёлому танку ИС-2

В городе Павлоград Днепропетровской области демонтировали памятник советскому тяжёлому танку ИС-2. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в телеграм-канале.

На Украине демонтировали памятник танку ИС-2. Видео © Telegram / Политика Страны

Танк был установлен на въезде в город в честь советского конструктора Жозефа Котина, уроженца Павлограда, который спроектировал эту боевую машину.

Для демонтажа 50-тонного памятника потребовался специализированный кран, который был доставлен из Днепропетровска.