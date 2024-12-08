Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирия
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 декабря, 20:48

На Украине демонтировали памятник советскому тяжёлому танку ИС-2

В городе Павлоград Днепропетровской области демонтировали памятник советскому тяжёлому танку ИС-2. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в телеграм-канале.

На Украине демонтировали памятник танку ИС-2. Видео © Telegram / Политика Страны

Танк был установлен на въезде в город в честь советского конструктора Жозефа Котина, уроженца Павлограда, который спроектировал эту боевую машину.

Для демонтажа 50-тонного памятника потребовался специализированный кран, который был доставлен из Днепропетровска.

На Украине военкомы похищают мужчин и сразу забирают у них телефоны
На Украине военкомы похищают мужчин и сразу забирают у них телефоны

Ранее городской совет Одессы поддержал идею о сносе находящегося под охраной ЮНЕСКО памятника поэту и писателю Александру Пушкину. Монумент стоит на Приморском бульваре уже 135 лет. Помимо этого, планируют снести ещё более десяти других.

Обложка ©

Telegram / Политика Страны

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar