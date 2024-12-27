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27 декабря, 19:11

В Киеве с аллеи городов-героев убрали названия Москвы и Минска

Музей истории Украины демонтировал Москву и Минск с аллеи городов-героев

Музей истории Украины во Второй мировой войне, который расположен в Киеве, демонтировал названия Москвы и Минска на аллее городов-героев. Об этом сообщили в пресс-службе музея, опубликовав соответствующее видео.

В Киеве демонтировал Москву и Минск с аллеи городов-героев. Видео © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / НМІУ

«Произошла деконструкция одного из основополагающих пропагандистских мифов советского тоталитарного режима», — написали в соцсетях сотрудники музея.

Там также уточнили, что специалисты национального научно-исследовательского реставрационного центра Украины провели исследование и обосновали необходимость демонтажа букв и изображения советской медали «Золотая Звезда».

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Демонтаж советских памятников на Украине начался в 2015 году после принятия закона о декоммунизации. Страна последовательно и целенаправленно стремится избавиться от всего, что связано с Россией. Недавно Киев потребовал от Британии ввести экзамен по украинскому языку вместо русского. Представители британского образовательного ведомства выразили готовность к обсуждению вопроса о включении украинского языка в экзаменационную программу GCSE. Однако они отметили, что окончательное решение будет принимать аккредитованные экзаменационные организации.

Обложка ©

Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / НМІУ

Алена Пенчугина
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