Музей истории Украины во Второй мировой войне, который расположен в Киеве, демонтировал названия Москвы и Минска на аллее городов-героев. Об этом сообщили в пресс-службе музея, опубликовав соответствующее видео.

Демонтаж советских памятников на Украине начался в 2015 году после принятия закона о декоммунизации. Страна последовательно и целенаправленно стремится избавиться от всего, что связано с Россией. Недавно Киев потребовал от Британии ввести экзамен по украинскому языку вместо русского. Представители британского образовательного ведомства выразили готовность к обсуждению вопроса о включении украинского языка в экзаменационную программу GCSE. Однако они отметили, что окончательное решение будет принимать аккредитованные экзаменационные организации.