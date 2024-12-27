Киев потребовал от Британии ввести экзамен по украинскому языку вместо русского

Министерство образования и науки Украины активно работает над поддержкой изучения украинского языка детьми-беженцами, которые выехали из страны, в рамках среднего образования за рубежом, сообщает газета The Guardian. В школах Англии и Уэльса учащиеся сдают экзамены для получения сертификата о среднем образовании (GCSE) в возрасте 16 лет, который включает различные предметы.

«Мы глубоко обеспокоены, что ввиду отсутствия GCSE с украинским многие украинские дети подвергаются давлению в своих школах, чтобы сдавать GCSE с русским», — цитирует газета письмо украинского Минобрнауки, адресованное министру образования Великобритании Бриджет Филлипсон.