Киев потребовал от Британии ввести экзамен по украинскому языку вместо русского
Guardian: Киев лоббирует изучение украинского языка в Британии
Министерство образования и науки Украины активно работает над поддержкой изучения украинского языка детьми-беженцами, которые выехали из страны, в рамках среднего образования за рубежом, сообщает газета The Guardian. В школах Англии и Уэльса учащиеся сдают экзамены для получения сертификата о среднем образовании (GCSE) в возрасте 16 лет, который включает различные предметы.
«Мы глубоко обеспокоены, что ввиду отсутствия GCSE с украинским многие украинские дети подвергаются давлению в своих школах, чтобы сдавать GCSE с русским», — цитирует газета письмо украинского Минобрнауки, адресованное министру образования Великобритании Бриджет Филлипсон.
Должностные лица британского образовательного ведомства выразили готовность к диалогу с украинскими коллегами по вопросу включения украинского языка в экзаменационную программу GCSE. Однако они подчеркнули, что окончательное решение остается за аккредитованными экзаменационными структурами. Как напоминает газета, украинский язык был исключён из программы в 1995 году из-за низкого интереса.
Ранее Life.ru писал, что в украинских школах детям и учителям запретили общаться на русском языке даже на переменах. Считается, что это усилит позиции национального государственного языка. Тем временем сами украинцы митингуют против таких нововведений, заявляя, что русский язык — часть их культуры и любое его ограничение является дискриминаций.
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