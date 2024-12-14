Предсказано будущее русского языка на Украине после окончания СВО
Эксперт Скориков: После СВО на Украине продолжится тотальная дерусификация
После окончания СВО на территории Украины, которая не перейдёт под контроль России, продолжится атака на русский язык, культуру и православную веру. Таким мнением поделился эксперт Института стран СНГ, завотделом Украины Иван Скориков в эфире радио «Комсомольская правда».
«На подконтрольной постмайданному прозападному режиму на территории Украины продолжится тотальная дерусификация. Продолжится атака и на русский язык, и на православную веру», — отметил эксперт.
Он считает, что это произойдёт в любом случае, даже если на этих территориях не будет баз НАТО и миротворцев из стран Европы. В интервью kp.ru Скориков пояснил, что главная цель в том, чтобы полностью «переформатировать исторически русское пространство в радикально антирусское». В пример он привёл режим Владимира Зеленского, который сейчас активно занимается тем, чтобы сделать Украину русофобской.
Ранее Life.ru писал, что в украинских школах детям и учителям запретили общаться на русском языке даже на переменах. Считается, что это усилит позиции национального государственного языка. Тем временем сами украинцы митингуют против таких нововведений, заявляя, что русский язык — часть их культуры и любое его ограничение является дискриминаций. Протестующие напомнили властям, что такая политика полностью противоречит ратифицированной Украиной декларации ООН по правам человека.
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