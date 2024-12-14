После окончания СВО на территории Украины, которая не перейдёт под контроль России, продолжится атака на русский язык, культуру и православную веру. Таким мнением поделился эксперт Института стран СНГ, завотделом Украины Иван Скориков в эфире радио «Комсомольская правда».

«На подконтрольной постмайданному прозападному режиму на территории Украины продолжится тотальная дерусификация. Продолжится атака и на русский язык, и на православную веру», — отметил эксперт.

Он считает, что это произойдёт в любом случае, даже если на этих территориях не будет баз НАТО и миротворцев из стран Европы. В интервью kp.ru Скориков пояснил, что главная цель в том, чтобы полностью «переформатировать исторически русское пространство в радикально антирусское». В пример он привёл режим Владимира Зеленского, который сейчас активно занимается тем, чтобы сделать Украину русофобской.