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Регион
12 декабря, 11:19

В Молдавии потребовали возродить статус русского языка

Экс-президент Молдавии Додон потребовал возродить статус русского языка

Экс-президент Молдавии и лидер оппозиционной Социалистической партии Игорь Додон выступил с требованием вернуть статус русского языка. Об этом он сообщил в интервью телеканалу RTVI.

Политик уточнил, что речь идет не о втором государственном языке, а именно о языке межнационального общения. Лидер партии считает этот вопрос ключевым в контексте переговоров о вступлении Молдавии в Европейский Союз.

«Необходимо восстановить статус русского языка», — заявил политик.

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EPA/DUMITRU DORU

Марина Фещенко
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