В Молдавии потребовали возродить статус русского языка
Экс-президент Молдавии Додон потребовал возродить статус русского языка
Экс-президент Молдавии и лидер оппозиционной Социалистической партии Игорь Додон выступил с требованием вернуть статус русского языка. Об этом он сообщил в интервью телеканалу RTVI.
Политик уточнил, что речь идет не о втором государственном языке, а именно о языке межнационального общения. Лидер партии считает этот вопрос ключевым в контексте переговоров о вступлении Молдавии в Европейский Союз.
«Необходимо восстановить статус русского языка», — заявил политик.
Ранее парламент Гагаузии также призвал власти Кишинева вернуть русскому языку статус межнационального, отмечая его значимость в истории страны.
К слову в конце сентября охрана Майи Санду выгнала журналистку со встречи из-за русского языка, но это не помешало госпоже президенту найти общий язык с группой Би-2 и Лаймой Вайкуле в Кишинёве, и этот язык был русский.
EPA/DUMITRU DORU