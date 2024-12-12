В Молдавии потребовали возродить статус русского языка

Экс-президент Молдавии и лидер оппозиционной Социалистической партии Игорь Додон выступил с требованием вернуть статус русского языка. Об этом он сообщил в интервью телеканалу RTVI .

Политик уточнил, что речь идет не о втором государственном языке, а именно о языке межнационального общения. Лидер партии считает этот вопрос ключевым в контексте переговоров о вступлении Молдавии в Европейский Союз.