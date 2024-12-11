В Молдавии с 16 декабря введут режим чрезвычайного положения

Молдавское правительство просит депутатов ввести режим чрезвычайного положения с 16 декабря на 60 суток. ЧП возникло из-за угрозы гуманитарного кризиса на фоне прекращения транзита российского газа по территории Украины. Постановление было одобрено на заседании, которое транслировали на сайте кабинета министров.