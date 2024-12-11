В Молдавии с 16 декабря введут режим чрезвычайного положения
Правительство Молдавии просит парламент ввести режим ЧП из-за энергокризиса
Молдавское правительство просит депутатов ввести режим чрезвычайного положения с 16 декабря на 60 суток. ЧП возникло из-за угрозы гуманитарного кризиса на фоне прекращения транзита российского газа по территории Украины. Постановление было одобрено на заседании, которое транслировали на сайте кабинета министров.
«Утвердить обращение к парламенту для введения режима чрезвычайного положения на 60 суток, начиная с 16 декабря», — сообщил вице-премьер Олег Серебрян.
В последние годы Молдавия сталкивается с серьёзными энергетическими проблемами, и прекращение поставок российского газа через Украину станет одним из ключевых факторов, усугубивших эту ситуацию. Несмотря на текущую обстановку, молдавские власти не хотят гасить долг за топливо перед российским «Газпромом», который уже достиг $709 млн. В этой связи экс-глава Молдавии Игорь Додон призвал действующего президента Майю Санду направиться в Москву для конструктивных переговоров. По его мнению, поездки для протокольных встреч и фотосессий в условиях энергетического кризиса в стране лишь демонстрируют истинное отношение власти к народу.
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