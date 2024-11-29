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29 ноября, 20:17

В Прибалтике назвали дату разрыва энергетических связей с Россией

Elering: Прибалтика отключится от российской энергосети в феврале 2025 года

Эстония, Латвия и Литва планируют отключиться от российской электроэнергетической сети 8 февраля 2025 года. Об этом сообщила эстонская энергетическая компания Elering.

«В настоящее время Эстония, Латвия и Литва работают в системе IPS/UPS, где частота электроэнергии централизованно регулируется Россией. Синхронизация электроэнергетических систем стран Балтии с континентальной европейской синхронной зоной произойдёт 9 февраля 2025 года», — говорится в заявлении компании.

В Elering считают, что переход к европейской сети обеспечит независимое, стабильное и надёжное управление частотой, а также повысит уровень энергобезопасности стран Балтии.

Отмечается, что проект получит финансовую поддержку от Европейского союза в размере около 1,2 миллиарда евро, что покроет до 75% всех приемлемых расходов.

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Тем временем Молдавия раскрыла план действий в случае прекращения транзита газа через Украину. По заявлению председателя правления компании «Молдовагаз» Вадима Чебана, страна будет вынуждена обратиться к Еврокомиссии в случае подобного исхода.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / ja-aljona

Анатолий Цейко
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