В Прибалтике назвали дату разрыва энергетических связей с Россией
Elering: Прибалтика отключится от российской энергосети в феврале 2025 года
Эстония, Латвия и Литва планируют отключиться от российской электроэнергетической сети 8 февраля 2025 года. Об этом сообщила эстонская энергетическая компания Elering.
«В настоящее время Эстония, Латвия и Литва работают в системе IPS/UPS, где частота электроэнергии централизованно регулируется Россией. Синхронизация электроэнергетических систем стран Балтии с континентальной европейской синхронной зоной произойдёт 9 февраля 2025 года», — говорится в заявлении компании.
В Elering считают, что переход к европейской сети обеспечит независимое, стабильное и надёжное управление частотой, а также повысит уровень энергобезопасности стран Балтии.
Отмечается, что проект получит финансовую поддержку от Европейского союза в размере около 1,2 миллиарда евро, что покроет до 75% всех приемлемых расходов.
Тем временем Молдавия раскрыла план действий в случае прекращения транзита газа через Украину. По заявлению председателя правления компании «Молдовагаз» Вадима Чебана, страна будет вынуждена обратиться к Еврокомиссии в случае подобного исхода.
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