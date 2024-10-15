Вайкуле и «Би-2» приехали на поклон к Санду и нашли общий язык – русский

Участники группы Би-2 в полном составе и певица Лайма Вайкуле, которые отыграли праздничный концерт в Кишинёве по случаю дня города, встретились с президентом Молдовы Майей Санду. Кадры публикует NewsMaker.md.

Санду встречается с Би-2 и Вайкуле. Видео © Telegram / NewsMaker.md

Композитор и автор текстов для песен группы Би-2 Александр «Шура» Уман рассыпался в благодарностях перед Санду за то, что она предоставила молдавское гражданство нескольким членам коллектива. Егор «Лёва» Бортников* ограничился скромным поклоном.

«Вы свободолюбивые люди, и мы рады помочь тем, кто верит в демократию, кто верит в мир. Спасибо, что вы приехали сегодня и за то, что поддерживаете нас», — заявила президент Молдавии.

Видео насквозь пропитано неловкостью, начиная со второй его половины, когда Санду на протяжении нескольких секунд перебивает Шуру, который пытается ей ещё как-нибудь выразить благодарность за молдавское гражданство. Заканчивается оно наигранным смехом присутствующих после слов о том, что теперь, поскольку члены группы теперь граждане Молдавии, они будут крайне часто встречаться с президентом.

«Они там не нужны от слова «совсем». А нужны лишь как предатели своего государства», — заметил один из пользователей в комментариях.