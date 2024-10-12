Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Посещая сайт life.ru, Вы соглашаетесь с приложенной Политикой обработки Персональных данных и с использованием файлов cookie, указанных в данной Политике.
Ок
12 октября, 13:20

«Долой»: В Кишинёве участников «Марша голодных» не пустили к администрации Санду

В Кишинёве полиция не пустила участников народного марша к зданию администрации

«Марш голодных» в Кишинёве. Обложка © X / Uncensorednewsw

«Марш голодных» в Кишинёве. Обложка © X / Uncensorednewsw

В центре Кишинёва состоялся народный марш, организованный молодёжным движением «Победа молодых». При этом полиция не пустила протестантов к администрации президента Молдавии Майи Санду, сообщил лидер движения Юрий Витнянский.

В Кишинёве проходит «Марш голодных». Видео © X / Uncensorednewsw

«Полиция не пустила нас к зданию президентуры под предлогом, что в центре города проходит другое мероприятие. Мы понимаем, что это делается, чтобы участники протеста не могли подойти к зданию, где сидит президент и высказать ей своё мнение», — отметил Витнянский.

В марше принимали участие представители как молодёжного, так и старшего поколений. Протестанты шли с плакатами — «Марш голодных», «Марш обманутых пенсионеров». Люди кричали в адрес Санду «Долой». Люди били по кастрюлям и выкрикивали лозунги против бедственного положения жителей Молдавии и пустых обещаний нынешних властей страны.

«Акт манипуляции»: В Молдавии ответили на предложение Приднестровья о референдуме
«Акт манипуляции»: В Молдавии ответили на предложение Приднестровья о референдуме

Ранее Life.ru писал, что в Кишинёве молодёжь вышла на оппозиционный марш против вступления Молдавии в ЕС. Изначально планировалось многотысячное шествие, однако многих протестующих по указанию властей не пропускали, а полиция блокировала улицы. Позднее стало известно, что правоохранители задержали трёх активистов, подозреваемых в финансировании «Победы».

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Молдавия
  • Майя Санду
  • Мировая политика
  • Политика
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров