«Долой»: В Кишинёве участников «Марша голодных» не пустили к администрации Санду

В центре Кишинёва состоялся народный марш, организованный молодёжным движением «Победа молодых». При этом полиция не пустила протестантов к администрации президента Молдавии Майи Санду, сообщил лидер движения Юрий Витнянский.

В Кишинёве проходит «Марш голодных». Видео © X / Uncensorednewsw

«Полиция не пустила нас к зданию президентуры под предлогом, что в центре города проходит другое мероприятие. Мы понимаем, что это делается, чтобы участники протеста не могли подойти к зданию, где сидит президент и высказать ей своё мнение», — отметил Витнянский.