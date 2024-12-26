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26 декабря, 19:14

Зеленский потерял доверие ВСУ и простых украинцев, заявили в Раде

Депутат Рады: Зеленский потерял доверие ВСУ и граждан Украины

По словам депутата Верховной Рады Александра Дубинского, Владимир Зеленский утратил доверие как среди граждан Украины, так и среди военнослужащих ВСУ.

«Зеленский утратил доверие как главнокомандующий со стороны ВСУ и со стороны людей. Поэтому ещё 6 месяцев он сможет провоевать разве что сам, во главе с ротой «квартала» (сотрудниками юмористического телешоу «Вечерний квартал», которым ранее руководил Зеленский. — Прим. Life.ru)», — написал Дубинский у себя в соцсетях.

Он отметил, что после принятия закона об ужесточении мобилизации Киев начал получать финансирование из нового пакета помощи США, однако с того момента потери территорий и людей возрастают в геометрической прогрессии. Он подчеркнул, что это подорвало институциональные возможности и способности ВСУ удерживать фронт, что в первую очередь связано с высоким уровнем дезертирства, плохим отношением к солдатам, принудительной мобилизацией и всепроникающей коррупцией.

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Ранее Life.ru сообщал, что за Валерия Залужного, экс-главкома ВСУ и нынешнего посла в Лондоне, готовы проголосовать 42% украинцев, тогда как рейтинг Владимира Зеленского составляет лишь 22%. Бывший президент Пётр Порошенко мог бы получить 10% голосов. Выборы, запланированные на 31 марта этого года, были отложены из-за военного положения в стране.

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Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Александра Мышляева
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