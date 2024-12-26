По словам депутата Верховной Рады Александра Дубинского, Владимир Зеленский утратил доверие как среди граждан Украины, так и среди военнослужащих ВСУ.

«Зеленский утратил доверие как главнокомандующий со стороны ВСУ и со стороны людей. Поэтому ещё 6 месяцев он сможет провоевать разве что сам, во главе с ротой «квартала» (сотрудниками юмористического телешоу «Вечерний квартал», которым ранее руководил Зеленский. — Прим. Life.ru)», — написал Дубинский у себя в соцсетях.

Он отметил, что после принятия закона об ужесточении мобилизации Киев начал получать финансирование из нового пакета помощи США, однако с того момента потери территорий и людей возрастают в геометрической прогрессии. Он подчеркнул, что это подорвало институциональные возможности и способности ВСУ удерживать фронт, что в первую очередь связано с высоким уровнем дезертирства, плохим отношением к солдатам, принудительной мобилизацией и всепроникающей коррупцией.