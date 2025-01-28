Путин заявил, что готов был лично встретиться с Зеленским весной 2022 года

Весной 2022 года во время переговоров с РФ Киев настаивал на личной встречи президентов обоих государств. Об этом в ходе беседы с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным сказал российский лидер Владимир Путин, добавив, что был готов на этот шаг.

«[В проекте соглашений об урегулировании] был только один момент, который украинская сторона предлагала рассмотреть и поставить точку — на личной встрече двух президентов. Я согласился и с этим», — заявил российский лидер.