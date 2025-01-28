Путин заявил, что готов был лично встретиться с Зеленским весной 2022 года
Весной 2022 года во время переговоров с РФ Киев настаивал на личной встречи президентов обоих государств. Об этом в ходе беседы с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным сказал российский лидер Владимир Путин, добавив, что был готов на этот шаг.
«[В проекте соглашений об урегулировании] был только один момент, который украинская сторона предлагала рассмотреть и поставить точку — на личной встрече двух президентов. Я согласился и с этим», — заявил российский лидер.
Ранее поведение Владимира Зеленского в ходе переговоров в 2022 году прокомментировал президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, киевский лидер позволял себе лишнего и вообще «выкобенивался как мог». В качестве примера он привёл двенадцатичасовое опоздание украинских переговорщиков на встречу с российской делегацией в Гомеле.
Life.ru