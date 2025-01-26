Лукашенко рассказал, как Зеленский «выкобенивался» на переговорах с РФ в 2022-м

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о неподобающем поведении Владимира Зеленского во время переговоров с Россией в 2022 году. По его словам, тогда глава киевского режима «выкобенивался как мог».

«Эти украинцы… Зеленский выкобенивался как мог. Договорились в Гомеле первую встречу провести, допустим, в 11 утра, они приехали только к ночи», — сказал белорусский лидер.