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Регион
26 января, 11:01
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Лукашенко рассказал, как Зеленский «выкобенивался» на переговорах с РФ в 2022-м

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о неподобающем поведении Владимира Зеленского во время переговоров с Россией в 2022 году. По его словам, тогда глава киевского режима «выкобенивался как мог».

«Эти украинцы… Зеленский выкобенивался как мог. Договорились в Гомеле первую встречу провести, допустим, в 11 утра, они приехали только к ночи», — сказал белорусский лидер.

Лукашенко подчеркнул, что, наблюдая за ситуацией, представители РФ собирались покинуть встречу, но он убедил их остаться. В противном случае, по его словам, Москву могли бы обвинить в провале переговоров.

Напомним, сегодня в Белоруссии начались выборы президента. Действующий лидер республики Лукашенко в сопровождении шпица Умки уже отдал свой голос, а после ответил на вопросы журналистов. В частности, он заявил, что Запад подтолкнул «неопытного болтуна» Зеленского против РФ, а также дал совет европейцам по отношениям с РФ.

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Сайт президента Белоруссии

Наталья Демьянова
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