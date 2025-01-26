Лукашенко рассказал, как Зеленский «выкобенивался» на переговорах с РФ в 2022-м
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о неподобающем поведении Владимира Зеленского во время переговоров с Россией в 2022 году. По его словам, тогда глава киевского режима «выкобенивался как мог».
«Эти украинцы… Зеленский выкобенивался как мог. Договорились в Гомеле первую встречу провести, допустим, в 11 утра, они приехали только к ночи», — сказал белорусский лидер.
Лукашенко подчеркнул, что, наблюдая за ситуацией, представители РФ собирались покинуть встречу, но он убедил их остаться. В противном случае, по его словам, Москву могли бы обвинить в провале переговоров.
Напомним, сегодня в Белоруссии начались выборы президента. Действующий лидер республики Лукашенко в сопровождении шпица Умки уже отдал свой голос, а после ответил на вопросы журналистов. В частности, он заявил, что Запад подтолкнул «неопытного болтуна» Зеленского против РФ, а также дал совет европейцам по отношениям с РФ.
Сайт президента Белоруссии