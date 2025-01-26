«На миллионы людей зигуешь»: Лукашенко осудил «одуревшего» Илона Маска

Белорусский лидер Александр Лукашенко осудил скандальный жест миллиардера Илона Маска на инаугурации президента США Дональда Трампа. Глава соседней республики заявил, что американцы уже совсем «очумели и одурели».

«Что ты выходишь на экран и на миллионы людей зигуешь? Кому ты добро приносишь? Ведь мы с американцами против этого воевали», — возмутился белорусский лидер, комментируя поступок Маска.