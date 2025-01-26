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Регион
26 января, 10:39

«На миллионы людей зигуешь»: Лукашенко осудил «одуревшего» Илона Маска

Лукашенко осудил скандальный жест Маска на инаугурации Трампа

Белорусский лидер Александр Лукашенко осудил скандальный жест миллиардера Илона Маска на инаугурации президента США Дональда Трампа. Глава соседней республики заявил, что американцы уже совсем «очумели и одурели».

«Что ты выходишь на экран и на миллионы людей зигуешь? Кому ты добро приносишь? Ведь мы с американцами против этого воевали», — возмутился белорусский лидер, комментируя поступок Маска.

Напомним, многие сочли жест Маска за нацистское приветствие. Во время своего монолога он приложил правую руку к сердцу, а затем вскинул её вверх. Некоторые министры Испании покинули соцсеть Х после якобы «нацистского» жеста. После таких обвинений миллиардер обвинил демократов в грязных приёмах.

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Сайт президента Белоруссии

Наталья Демьянова
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