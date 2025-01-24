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Регион
24 января, 15:57

«Марс — это туда»: Дугин объяснил неоднозначный жест Маска после инаугурации Трампа

Дугин предположил, что Маск неоднозначным жестом показал направление Марса

Российский философ, политолог и социолог Александр Дугин заявил, что во время инаугурации президента США Дональда Трампа миллиардер Илон Маск продемонстрировал жест, который он интерпретировал как «Марс — это туда». Однако, по мнению эксперта, его действия были неправильно поняты: либералы сочли жест нацистским приветствием, в то время как американцы расценили его как «салют Беллами», традиционное приветствие флагу США.

Дугин выдвинул свою версию жеста Маска. Видео © Telegram / Знание.Новости

«Есть такая идея, что это салют Беллами, который существовал в соединённых Штатах — присяга флагу. Он существовал с 1897 по 1942, потом его отменили. У меня есть своя версия, что он просто сказал: «Марс — это туда», заявил Дугин на форуме «Знание.Государство».

Напомним, что многие сочли жест Маска за нацистское приветствие. Во время своего монолога он приложил правую руку к сердцу, а затем вскинул её вверх. Некоторые министры Испании покинули соцсеть Х после якобы «нацистского» жеста. После таких обвинений миллиардер обвинил демократов в грязных приёмах.

Нетаньяху встал на защиту Маска после скандала с жестом на инаугурации Трампа
Нетаньяху встал на защиту Маска после скандала с жестом на инаугурации Трампа
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Telegram / Знание.Новости

Полина Никифорова
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