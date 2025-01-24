«Марс — это туда»: Дугин объяснил неоднозначный жест Маска после инаугурации Трампа

Российский философ, политолог и социолог Александр Дугин заявил, что во время инаугурации президента США Дональда Трампа миллиардер Илон Маск продемонстрировал жест, который он интерпретировал как «Марс — это туда». Однако, по мнению эксперта, его действия были неправильно поняты: либералы сочли жест нацистским приветствием, в то время как американцы расценили его как «салют Беллами», традиционное приветствие флагу США.

«Есть такая идея, что это салют Беллами, который существовал в соединённых Штатах — присяга флагу. Он существовал с 1897 по 1942, потом его отменили. У меня есть своя версия, что он просто сказал: «Марс — это туда», — заявил Дугин на форуме «Знание.Государство».