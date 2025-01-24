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23 января, 23:38

Нетаньяху встал на защиту Маска после скандала с жестом на инаугурации Трампа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил поддержку американскому миллиардеру Илону Маску, которого обвинили в том, что он вскинул руку в нацистском приветствии на инаугурации президента США Дональда Трампа. Политику не понравились такие обвинения, и он опубликовал заявление в соцсети X, где назвал их ложными.

Нетаньяху подчеркнул, что Маск является «большим другом Израиля» и активно поддерживает право страны защищать себя от террористических угроз и стран, стремящихся уничтожить еврейское государство.

Маск прокомментировал свой «нацистский жест» после инаугурации Трампа
Маск прокомментировал свой «нацистский жест» после инаугурации Трампа

Неправильное толкование жеста Маска стало темой обсуждения вечером 20 января, когда в СМИ появились кадры с инаугурации Трампа. На видео Маск, активно поддерживающий нового президента, прыгает по сцене и размахивает руками, а затем делает жест, который был воспринят как нацистское приветствие.

Обложка ©

Х / Benjamin Netanyahu

Артём Гапоненко
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