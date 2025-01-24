Нетаньяху встал на защиту Маска после скандала с жестом на инаугурации Трампа
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил поддержку американскому миллиардеру Илону Маску, которого обвинили в том, что он вскинул руку в нацистском приветствии на инаугурации президента США Дональда Трампа. Политику не понравились такие обвинения, и он опубликовал заявление в соцсети X, где назвал их ложными.
Нетаньяху подчеркнул, что Маск является «большим другом Израиля» и активно поддерживает право страны защищать себя от террористических угроз и стран, стремящихся уничтожить еврейское государство.
Неправильное толкование жеста Маска стало темой обсуждения вечером 20 января, когда в СМИ появились кадры с инаугурации Трампа. На видео Маск, активно поддерживающий нового президента, прыгает по сцене и размахивает руками, а затем делает жест, который был воспринят как нацистское приветствие.