Европейские министры покидают соцсеть Х из-за «зиги» Маска
Несколько испанских министров покинули соцсеть X после «нацистского» жеста Маска
Илон Маск. Обложка © X / Jake Hanrahan
В Испании чиновники массово удаляются из соцсети Х после того, как американский бизнесмен Илон Маск сделал «нацистский жест» на инаугурации нового лидера США Дональда Трампа. Речь идёт о министре культуры Испании Эрнесте Уртасун и министре по делам молодёжи и детей Сире Рего. Ранее соцсеть уже покинул вице-премьер и министр занятости страны Йоландой Диас.
«Эта (соцсеть — прим. Life.ru)... превратилась в рупор ультраправой олигархии, а её простирающиеся щупальца способствуют разжиганию ненависти и распространению дезинформации. Поэтому я прекращаю использовать этот аккаунт», — объяснил своё решение Уртасун.
Испанские чиновники также назвали Маска «пропагандистом», а его жест рукой на инаугурации — шокирующим. По словам Рего, миллиардер вздёрнул руку вверх, явно «выражая свои намерения». Она добавила, что легко найдёт альтернативы «абсолютной власти технологического феодализма».
Напомним, 20 января состоялось официальное вступление в должность американского президента Дональда Трампа. На параде президента, проходившем на стадионе Capital One Arena в Вашингтоне, во время своего выступления Илон Маск приложил ладонь к сердцу и сделал жест, который многие расценили как отсылку к нацистскому приветствию. Сам миллиардер заявил, что исполнил «Салют Беллами» — старый американский ритуал из 1892 года. Он также обвинил демократов в грязных приёмах и нападках.