Европейские министры покидают соцсеть Х из-за «зиги» Маска

В Испании чиновники массово удаляются из соцсети Х после того, как американский бизнесмен Илон Маск сделал «нацистский жест» на инаугурации нового лидера США Дональда Трампа. Речь идёт о министре культуры Испании Эрнесте Уртасун и министре по делам молодёжи и детей Сире Рего. Ранее соцсеть уже покинул вице-премьер и министр занятости страны Йоландой Диас.