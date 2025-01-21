В Госдуме считали тайный посыл в шляпе Мелании Трамп с инаугурации: «Демонстрация силы!»
Депутат ГД Делягин счёл демонстрацией силы образ Мелании Трамп на инаугурации
Образ Мелании Трамп на церемонии инаугурации. Обложка © TACC / AP
Образ, который супруга президента США Дональда Трампа Мелания подобрала специально для церемонии инаугурации, кричит о том, что никому не удастся её игнорировать. Этот наряд стал демонстрацией её силы, заявил в беседе с Life.ru депутат Госдумы Михаил Делягин.
Делягин о наряде Мелании Трамп. Видео © Life.ru
Хотя многие сравнили «аутфит» жены республиканца с образом старухи Шапокляк, в действительности Мелания вжилась в образ идеальной первой леди, уверен Делягин. По его мнению, она похожа на главную героиню сериала «Карточный домик» – Клэр Андервуд.
«Она демонстрировала отчуждённость, отстранённость и энергию. То есть, она демонстрировала, что «вам не удастся меня игнорировать, вам придётся со мной сотрудничать». Это была демонстрация силы и это было более значимо, чем все эти стереотипы Илона Маска, который показал, как взлетают ракеты, и все решили, что он зиганул», — объяснил наш собеседник.
Напомним, что 20 января состоялась инаугурация Дональда Трампа, в ходе которой он официально вступил в должность президента США. На этом мероприятии появилась и его жена Мелания Трамп, чей наряд был весьма примечательным из-за шляпки, закрывающей глаза первой леди. Такой головной убор даже помешал политику поцеловать супругу в щёку. Среди присутствующих был и бизнесмен Илон Маск, который отсалютовал всему Капитолию жестом, похожим на нацистское приветствие. Позднее он обвинил во всех нападках демократов.