В Госдуме считали тайный посыл в шляпе Мелании Трамп с инаугурации: «Демонстрация силы!‎»

Образ, который супруга президента США Дональда Трампа Мелания подобрала специально для церемонии инаугурации, кричит о том, что никому не удастся её игнорировать. Этот наряд стал демонстрацией её силы, заявил в беседе с Life.ru депутат Госдумы Михаил Делягин.

Хотя многие сравнили «аутфит» жены республиканца с образом старухи Шапокляк, в действительности Мелания вжилась в образ идеальной первой леди, уверен Делягин. По его мнению, она похожа на главную героиню сериала «Карточный домик» – Клэр Андервуд.

«Она демонстрировала отчуждённость, отстранённость и энергию. То есть, она демонстрировала, что «вам не удастся меня игнорировать, вам придётся со мной сотрудничать». Это была демонстрация силы и это было более значимо, чем все эти стереотипы Илона Маска, который показал, как взлетают ракеты, и все решили, что он зиганул», — объяснил наш собеседник.