Лукашенко пришёл голосовать со своим шпицем Умкой

Белорусский лидер Александр Лукашенко проголосовал на выборах, сообщает корреспондент БелТА. Его сопровождал шпиц Умка. Политик сделал свой выбор на избирательном участке в Белорусском государственном университете физической культуры.

Напомним, 26 января 2025 года в Белоруссии проходят президентские выборы. На них представлены пять кандидатов, включая действующего лидера страны Александра Лукашенко. Также в числе кандидатов Анна Канопацкая, Олег Гайдукевич, Сергей Сыранков и Александр Хижняк. Накануне ЦИК подвел итоги досрочного голосования, которое показало явку в 41,81%.