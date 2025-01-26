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Регион
26 января, 08:19

Лукашенко пришёл голосовать со своим шпицем Умкой

Лукашенко проголосовал на президентских выборах в Белоруссии

Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Белорусский лидер Александр Лукашенко проголосовал на выборах, сообщает корреспондент БелТА. Его сопровождал шпиц Умка. Политик сделал свой выбор на избирательном участке в Белорусском государственном университете физической культуры.

Лукашенко отдал свой голос на выборах президента Белоруссии. Видео © Telegram / Sputnik Беларусь

Напомним, 26 января 2025 года в Белоруссии проходят президентские выборы. На них представлены пять кандидатов, включая действующего лидера страны Александра Лукашенко. Также в числе кандидатов Анна Канопацкая, Олег Гайдукевич, Сергей Сыранков и Александр Хижняк. Накануне ЦИК подвел итоги досрочного голосования, которое показало явку в 41,81%.

В Белоруссии начались президентские выборы
В Белоруссии начались президентские выборы
Оксана Попова
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