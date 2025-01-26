В Белоруссии начались президентские выборы

Председатель ЦИК Беларуси Игорь Карпенко сообщил, что все избирательные участки открылись для президентских выборов. Он отметил, что информация о начале голосования поступает, и все участки заработали в восемь часов утра.

По данным ЦИК, около 6,9 миллиона белорусов смогут голосовать на 5 325 участках. Из них 207 расположены в больницах, санаториях и других местах временного пребывания, а 12 — в воинских частях. Завершение голосования запланировано на 20:00 по местному времени, что совпадает с московским.