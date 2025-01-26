Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 января, 05:48

В Белоруссии начались президентские выборы

В Белоруссии открылись все участки для голосования на выборах президента

Председатель ЦИК Беларуси Игорь Карпенко сообщил, что все избирательные участки открылись для президентских выборов. Он отметил, что информация о начале голосования поступает, и все участки заработали в восемь часов утра.

По данным ЦИК, около 6,9 миллиона белорусов смогут голосовать на 5 325 участках. Из них 207 расположены в больницах, санаториях и других местах временного пребывания, а 12 — в воинских частях. Завершение голосования запланировано на 20:00 по местному времени, что совпадает с московским.

В Минске прокомментировали заявления БДИПЧ ОБСЕ фразой из советского мультика
В Минске прокомментировали заявления БДИПЧ ОБСЕ фразой из советского мультика

Напомним, 26 января 2025 года в Белоруссии проходят президентские выборы. На них представлены пять кандидатов, включая действующего лидера страны Александра Лукашенко. Также в числе кандидатов Анна Канопацкая, Олег Гайдукевич, Сергей Сыранков и Александр Хижняк. Накануне ЦИК подвел итоги досрочного голосования, которое показало явку в 41,81%.

Обложка ©

БелТА

Оксана Попова
  • Новости
  • Белоруссия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar