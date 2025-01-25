Явка избирателей на досрочном голосовании в Белоруссии составила 41,81%

По итогам досрочного голосования на выборах президента Белоруссии, которое прошло с 21 по 25 января, явка составила 41,81% избирателей. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК республики.

«За пять дней проголосовали 41,81 % граждан, включённых в списки для голосования. <...> Напомним, завтра (26 января) участки для голосования будут открыты с 8:00 до 20:00», — написали в пресс-службе.

ЦИК Белоруссии также привёл статистику яки по регионам. Самый высокий показатель зафиксирован в Могилевской области — 42,95% избирателей. За ней следует Минская область с показателем 42,68%. В Брестской области на участки для голосования пришли 41,99% избирателей, в Гомельской области — 41,72%, в Витебской — 41,51%, в Минске — 41,14%, в Гродненской — 40,70%.