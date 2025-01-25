В Белоруссии завершилось досрочное голосование на выборах президента
Избирательный участок в Белоруссии. Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов
В Белоруссии завершилось досрочное голосование на выборах президента республики. Оно проводилось с 21 по 25 января включительно, а избирательные участки работали с 12:00 до 19:00 по местному времени (совпадает с Москвой).
На всех участках в дни досрочного голосования наблюдалась доброжелательная обстановка и заметная активность людей. Кроме того, свой голос за будущего лидера республики досрочно отдавали студенты. Международный секретарь грузинской партии «Солидарность во имя мира» Мамука Пипия работал наблюдателем на выборах. По его словам, на избирательных участках образовывалась очередь из желающих отдать свой голос.
«Очень хорошая активность. Людей очень много», — приводит ТАСС слова Пипии.
Ранее Life.ru писал, что почти 36% граждан приняли участие в голосовании на выборах президента Белоруссии в течение четырёх дней. 26 января в стране состоится основной день голосования. Параллельно европейские парламентарии начали готовить резолюцию, в которой собираются попросить государства – члены ЕС не признавать результаты белорусских президентских выборов. В ЦИК республики отметили, что резолюция ЕП направлена на раскачку ситуации в Белоруссии.