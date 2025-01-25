В Белоруссии завершилось досрочное голосование на выборах президента республики. Оно проводилось с 21 по 25 января включительно, а избирательные участки работали с 12:00 до 19:00 по местному времени (совпадает с Москвой).

На всех участках в дни досрочного голосования наблюдалась доброжелательная обстановка и заметная активность людей. Кроме того, свой голос за будущего лидера республики досрочно отдавали студенты. Международный секретарь грузинской партии «Солидарность во имя мира» Мамука Пипия работал наблюдателем на выборах. По его словам, на избирательных участках образовывалась очередь из желающих отдать свой голос.