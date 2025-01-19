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19 января, 11:01

Путин пожелал Лукашенко успехов на предстоящих президентских выборах 26 января

Владимир Путин и Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Владимир Путин и Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин побеседовал по телефону с главой Белоруссии Александром Лукашенко. Лидер РФ пожелал коллеге успехов на предстоящих 26 января президентских выборах. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Президент России также пожелал Александру Лукашенко успехов на предстоящих 26 января 2025 года президентских выборах», — говорится в сообщении.

Помимо того, Путин тепло поздравил Лукашенко с праздником Крещения Господня и передал самые добрые пожелания по этому случаю всем православным гражданам Белоруссии. Президенты обсудили позитивный настрой на укрепление партнёрства государств и условились о личных контактах.

Ранее стало известно, что на предстоящей неделе Владимир Путин проведёт заседание попечительского совета МГУ. В 2025 году Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова отмечает 270 лет со дня основания. Помимо того, у лидера запланировано совещание с членами Правительства России и совещание по экономике.

Николай Рюмин
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