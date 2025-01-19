Путин пожелал Лукашенко успехов на предстоящих президентских выборах 26 января

Президент России Владимир Путин побеседовал по телефону с главой Белоруссии Александром Лукашенко. Лидер РФ пожелал коллеге успехов на предстоящих 26 января президентских выборах. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Президент России также пожелал Александру Лукашенко успехов на предстоящих 26 января 2025 года президентских выборах», — говорится в сообщении.

Помимо того, Путин тепло поздравил Лукашенко с праздником Крещения Господня и передал самые добрые пожелания по этому случаю всем православным гражданам Белоруссии. Президенты обсудили позитивный настрой на укрепление партнёрства государств и условились о личных контактах.