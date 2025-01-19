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Регион
19 января, 08:59

Раскрыт график Путина на предстоящую неделю

Путин на предстоящей неделе запланированы международные контакты

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

На предстоящей неделе президент России Владимир Путин проведёт заседание попечительского совета МГУ. В 2025 году Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова отмечает 270 лет со дня основания, сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин.

Путин проведёт заседание попечительского совета МГУ. Видео © Telegram / Зарубин

«Также Путин проведёт совещание с членами Правительства России и совещание по экономике», — говорится в видео, опубликованном в телеграм-канале Зарубина.

Также глава государства проведёт заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. В планах Путина ещё и международные контакты.

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Напомним, что 17 января президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл в Москву на переговоры с лидером России Владимиром Путиным. В ходе встречи главы государств подписали Соглашение о всестороннем стратегическом партнёрстве. На пресс-конференции по итогам встречи глава РФ охарактеризовал новый договор как прорывной и перспективный. Эксперты считают, что соглашение стало основой для военно-политического и экономического блока, умножающего потенциалы Москвы и Тегерана.

Дарья Нарыкова
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