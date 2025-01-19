Раскрыт график Путина на предстоящую неделю

На предстоящей неделе президент России Владимир Путин проведёт заседание попечительского совета МГУ. В 2025 году Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова отмечает 270 лет со дня основания, сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин.

Путин проведёт заседание попечительского совета МГУ. Видео © Telegram / Зарубин

«Также Путин проведёт совещание с членами Правительства России и совещание по экономике», — говорится в видео, опубликованном в телеграм-канале Зарубина.