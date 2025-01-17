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17 января, 07:28

Президент Ирана Пезешкиан прилетел в Москву для встречи с Путиным

Президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл в Россию для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Его самолёт приземлился в аэропорту «Внуково-2».

Иранского лидера встретила российская делегация, которую возглавил министр энергетики Сергей Цивилёв. Также в неё вошли замглавы МИД РФ Андрей Руденко и директор департамента государственного протокола внешнеполитического ведомства Игорь Богдашев.

В ходе встречи Путина и Пезешкиана будет заключён Договор о комплексном стратегическом партнёрстве между РФ и Ираном. В этом документе отражены все аспекты сотрудничества между двумя странами. Он будет способствовать укреплению отношений в различных областях, включая оборону, борьбу с терроризмом, энергетику, финансы, транспорт, промышленность и многие другие.

Путин обсудит с лидером Ирана Пезешкианом ситуацию в Газе, Сирии и Закавказье
Путин обсудит с лидером Ирана Пезешкианом ситуацию в Газе, Сирии и Закавказье

Эта встреча Путина с Пезешкианом, избранным 28 июля 2024 года, станет третьей по счёту. Впервые главы государств обсудили актуальные вопросы с глазу на глаз 11 октября 2024 года в Ашхабаде, а спустя несколько дней политики пересеклись вновь на саммите БРИКС в Казани.

Обложка ©

ТАСС / Александр Щербак

Никита Никонов
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