Президент Ирана Пезешкиан прилетел в Москву для встречи с Путиным

Президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл в Россию для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Его самолёт приземлился в аэропорту «Внуково-2».

В ходе встречи Путина и Пезешкиана будет заключён Договор о комплексном стратегическом партнёрстве между РФ и Ираном. В этом документе отражены все аспекты сотрудничества между двумя странами. Он будет способствовать укреплению отношений в различных областях, включая оборону, борьбу с терроризмом, энергетику, финансы, транспорт, промышленность и многие другие.