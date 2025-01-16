Путин обсудит с лидером Ирана Пезешкианом ситуацию в Газе, Сирии и Закавказье

На переговорах 17 января президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан планируют обсудить ситуацию в Сирии, а также вопросы, связанные с палестино-израильским конфликтом и регионом Закавказья. Пресс-служба российского лидера сообщила, что в повестку дня также будут включены другие значимые темы.

Главы государств обсудят важные аспекты как глобальной, так и региональной повестки, которые представляют интерес для обеих сторон. В числе тем для обсуждения находятся развитие событий на Ближнем Востоке, включая конфликт в Сирии и отношения между Палестиной и Израилем, а также вопросы, касающиеся иранской ядерной программы.