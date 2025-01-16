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Регион
16 января, 19:38

Путин обсудит с лидером Ирана Пезешкианом ситуацию в Газе, Сирии и Закавказье

Президенты Ирана и России Масуд Пезешкиан и Владимир Путин. Обложка © ТАСС / AP / Maxim Shemetov

Президенты Ирана и России Масуд Пезешкиан и Владимир Путин. Обложка © ТАСС / AP / Maxim Shemetov

На переговорах 17 января президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан планируют обсудить ситуацию в Сирии, а также вопросы, связанные с палестино-израильским конфликтом и регионом Закавказья. Пресс-служба российского лидера сообщила, что в повестку дня также будут включены другие значимые темы.

Главы государств обсудят важные аспекты как глобальной, так и региональной повестки, которые представляют интерес для обеих сторон. В числе тем для обсуждения находятся развитие событий на Ближнем Востоке, включая конфликт в Сирии и отношения между Палестиной и Израилем, а также вопросы, касающиеся иранской ядерной программы.

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Также в ходе встречи Путина и Пезешкиана будет заключен Договор о комплексном стратегическом партнёрстве между Россией и Ираном. Этот документ затрагивает все аспекты взаимодействия между двумя государствами и будет содействовать укреплению отношений в таких областях, как оборона, борьба с терроризмом, энергетика, финансы, транспорт, промышленность и другие.

Александра Мышляева
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