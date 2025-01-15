В Кремле отдали на откуп сторонникам теорий заговора размышления о дате подписания договора с Ираном

Нет никакой связи между датой подписания Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном и датой инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, которая состоится 20 января. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Множество спекуляций на тему выбора даты подписания Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Ираном и Россией накануне прихода к власти Трампа вызывают лишь улыбку. Пусть сторонники теорий заговора развлекаются», — приводит слова Пескова агентство IRNA.

Представитель Кремля отметил, что инаугурация Трампа интересна прежде всего американцам и не влияет на российско-иранское соглашение.