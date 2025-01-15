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15 января, 09:29

В Кремле отдали на откуп сторонникам теорий заговора размышления о дате подписания договора с Ираном

Песков: Дата подписания договора РФ с Ираном не связана с инаугурацией Трампа

Нет никакой связи между датой подписания Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном и датой инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, которая состоится 20 января. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Множество спекуляций на тему выбора даты подписания Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Ираном и Россией накануне прихода к власти Трампа вызывают лишь улыбку. Пусть сторонники теорий заговора развлекаются», — приводит слова Пескова агентство IRNA.

Представитель Кремля отметил, что инаугурация Трампа интересна прежде всего американцам и не влияет на российско-иранское соглашение.

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Договор между Москвой и Тегераном будет подписан 17 января во время визита президента республики Масуда Пезешкиана в Россию. Как отмечали официальные представители обеих стран, договор охватывает все аспекты взаимодействия между государствами и будет способствовать укреплению отношений в различных сферах: обороне, борьбе с терроризмом, энергетике, финансах, транспорте, промышленности и других.

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Life.ru

Никита Никонов
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