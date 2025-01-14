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14 января, 09:02

Песков: Переговоры Путина и лидера Ирана Пезешкиана пройдут в Кремле

Масуд Пезешкиан и Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Zuma

Масуд Пезешкиан и Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Zuma

Встреча президента России Владимира Путина и лидера Ирана Масуда Пезешкиана 17 января состоится в Кремле. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

«Они пройдут в Москве, в Кремле», — сказал представитель Кремля.

Как известно, в ходе встречи будет подписан договор о стратегическом партнёрстве. Песков отметил, что это важная составляющая визита иранского лидера в Россию и событие, имеющее большое значение для РФ. При этом пресс-секретарь главы государства не стал уточнять, будет ли этот договор подобен тому, который Россия заключила с КНДР.

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Эта встреча Путина с Пезешкианом, избранным 28 июля 2024 года, станет третьей по счёту. Впервые главы государств обсудили актуальные вопросы с глазу на глаз 11 октября прошлого года в Ашхабаде, а спустя несколько дней политики пересеклись вновь на саммите БРИКС в Казани.

Александр Юнашев
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