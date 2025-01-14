Песков: Переговоры Путина и лидера Ирана Пезешкиана пройдут в Кремле

Как известно, в ходе встречи будет подписан договор о стратегическом партнёрстве. Песков отметил, что это важная составляющая визита иранского лидера в Россию и событие, имеющее большое значение для РФ. При этом пресс-секретарь главы государства не стал уточнять, будет ли этот договор подобен тому, который Россия заключила с КНДР.