Кремль раскрыл дату и детали встречи Путина с президентом Ирана

Президент Российской Федерации Владимир Путин проведёт переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, который прибудет в Россию с официальным визитом 17 января. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.

Темами беседы двух лидеров, как ожидается, станут перспективы дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества, включая торгово-инвестиционные, транспортно-логистические и гуманитарные сферы, а также актуальные вопросы региональной и международной повестки дня. Кроме того, в Кремле проанонсировали, что по окончанию встречи Путин подпишет с президентом Ирана Договор о всеобъемлющем партнёрстве.