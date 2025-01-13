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Регион
13 января, 12:20

Кремль раскрыл дату и детали встречи Путина с президентом Ирана

Путин подпишет Договор о всеобъемлющем партнёрстве с Ираном

Президент Российской Федерации Владимир Путин проведёт переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, который прибудет в Россию с официальным визитом 17 января. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.

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Темами беседы двух лидеров, как ожидается, станут перспективы дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества, включая торгово-инвестиционные, транспортно-логистические и гуманитарные сферы, а также актуальные вопросы региональной и международной повестки дня. Кроме того, в Кремле проанонсировали, что по окончанию встречи Путин подпишет с президентом Ирана Договор о всеобъемлющем партнёрстве.

«Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подпишут Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, а также сделают заявления для СМИ», — информирует Кремль в первый рабочий понедельник 2025 года.

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Отметим, что это будет уже третья встреча президента Росси с Пезешкианом, избранным 28 июля 2024 года. Впервые главы двух держав обсудили актуальные вопросы с глазу на глаз 11 октября прошлого года в Ашхабаде, а спустя несколько дней политики пересеклись вновь на саммите БРИКС в Казани.

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Life.ru

Марина Фещенко
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