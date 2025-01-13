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13 января, 05:41

Посол раскрыл детали готовящегося к подписанию договора России с Ираном

Посол: Договор о партнёрстве Ирана и России включает 47 статей

Российский лидер Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан. Обложка © фотохост-агентство brics-russia2024.ru / Анатолий Медведь

Российский лидер Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан. Обложка © фотохост-агентство brics-russia2024.ru / Анатолий Медведь

Соглашение о всестороннем стратегическом партнёрстве между Москвой и Тегераном состоит из 47 статей. Как сообщил посол Ирана в России Казем Джалали иранской гостелерадиокомпании, данный договор охватывает все аспекты двустороннего взаимодействия.

«Это соглашение включает в себя преамбулу, 47 статей и охватывает все области двустороннего сотрудничества», — пояснил он.

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Напомним, что о намерении России подписать соглашение о стратегическом партнёрстве с Ираном стало известно в середине сентября прошлого года. Инициатива закреплена в соответствующем государственном указе, подписанном президентом РФ Владимиром Путиным. В данный момент идёт подготовка к подписанию документа.

Оксана Попова
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