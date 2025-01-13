Посол раскрыл детали готовящегося к подписанию договора России с Ираном

Соглашение о всестороннем стратегическом партнёрстве между Москвой и Тегераном состоит из 47 статей. Как сообщил посол Ирана в России Казем Джалали иранской гостелерадиокомпании, данный договор охватывает все аспекты двустороннего взаимодействия.