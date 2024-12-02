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Регион
2 декабря, 18:07

Путин сообщил о подготовке церемонии подписания договора с Ираном

Россия и Иран обсуждают дату заключения Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве. Такое заявление сделал глава РФ Владимир Путин в телефонной беседе с иранским президентом Масудом Пезешкинаном.

«В настоящее время в повестке дня стоит работа над повышением уровня отношений двух стран до соглашения о всеобъемлющем сотрудничестве, сейчас мы планируем церемонию подписания», — приводит слова российского лидера пресс-служба иранского президента.

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Напомним, что о намерении России подписать соглашение о стратегическом партнёрстве с Ираном стало известно в середине сентября. Инициатива закреплена в соответствующем государственном указе, подписанном президентом РФ Владимиром Путиным.

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ТАСС / Zuma

Юрий Лысенко
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