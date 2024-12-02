Путин сообщил о подготовке церемонии подписания договора с Ираном
Россия и Иран обсуждают дату заключения Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве. Такое заявление сделал глава РФ Владимир Путин в телефонной беседе с иранским президентом Масудом Пезешкинаном.
«В настоящее время в повестке дня стоит работа над повышением уровня отношений двух стран до соглашения о всеобъемлющем сотрудничестве, сейчас мы планируем церемонию подписания», — приводит слова российского лидера пресс-служба иранского президента.
Напомним, что о намерении России подписать соглашение о стратегическом партнёрстве с Ираном стало известно в середине сентября. Инициатива закреплена в соответствующем государственном указе, подписанном президентом РФ Владимиром Путиным.
ТАСС / Zuma