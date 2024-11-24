Новый договор о партнёрстве между РФ и Ираном усилит военное сотрудничество

Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко сообщил, что готовящийся договор о всеобъемлющем партнёрстве между Россией и Ираном затронет, в том числе, сферу обороны и безопасности. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

«Он (Договор. — прим. Life.ru.) будет отвечать вызовам и требованиям современности, охватывать практически все актуальные и перспективные сферы российско-иранского сотрудничества, включая оборону и безопасность», — отметил он, добавив, что подробности раскрывать пока преждевременно.

Руденко напомнил, что подобные положения в более сжатом виде уже были включены в соглашение 2001 года, однако за последние два десятилетия характер взаимодействия между странами заметно изменился. Он подчеркнул, что региональная обстановка остаётся сложной, и страны продолжают тесно координировать свои действия для укрепления мира и безопасности.

Напомним, 23 октября, в рамках саммита БРИКС в Казани, обсуждалась возможность визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Россию для подписания на высшем уровне нового межгосударственного договора. Комментируя вопрос о возможной дате этой встречи, Руденко отметил, что «подходящие обоим лидерам сроки будут согласованы по дипломатическим каналам».