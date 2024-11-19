Иран дал России обещание не отдаляться после заключения ядерной сделки с Европой

Отношения между Ираном и Россией не претерпят существенных изменений, если Тегеран заключит «ядерную сделку» с европейскими государствами. Об этом сообщил иранский посол в Москве Казем Джалали в беседе с РИА «Новости».

«Мы два соседа и, конечно, мы нашли свой собственный способ работать вместе, и из-за элемента соседства, и из-за общих подходов, которые есть у Ирана и России, мы работаем вместе, и никакой иностранный фактор не повлияет на наращивание сотрудничества и отношений между нашими странами», — заверил дипломат.