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19 ноября, 05:53

Иран дал России обещание не отдаляться после заключения ядерной сделки с Европой

Посол Ирана заверил, что отношения с РФ не изменятся после возобновления СВПД

Отношения между Ираном и Россией не претерпят существенных изменений, если Тегеран заключит «ядерную сделку» с европейскими государствами. Об этом сообщил иранский посол в Москве Казем Джалали в беседе с РИА «Новости».

«Мы два соседа и, конечно, мы нашли свой собственный способ работать вместе, и из-за элемента соседства, и из-за общих подходов, которые есть у Ирана и России, мы работаем вместе, и никакой иностранный фактор не повлияет на наращивание сотрудничества и отношений между нашими странами», — заверил дипломат.

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Ранее Life.ru писал, что на прошлой неделе Иран посетил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси на осмотр объектов ядерной программы в Фордо и Нетензе, чтобы принять решение по поводу реализации СВПД. Позже Иран дал своё согласие на возобновление ядерной сделки с Европой. В иранском МИД заявили, что Тегеран пойдёт на такой шаг, но не позволит Западу совершать какие-либо действия, противоречащие иранским интересам.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Владимир Озеров
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