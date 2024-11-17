«Категорически опровергаем»: В Иране отрицают встречу Маска с постпредом страны в ООН
МИД Ирана опроверг встречу Маска с постоянным представителем страны в ООН
Илон Маск. Обложка © Life.ru / Kandinsky 3.1
Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск не встречался с постоянным представителем Ирана при ООН Амиром Саидом Ирвани. Об этом сообщил официальный представитель иранского Министерства иностранных дел Исмаил Багаи, его слова приводит агентство ISNA.
«По поводу заявления, сделанного в некоторых американских СМИ, о встрече Илона Маска с постоянным представителем Ирана при ООН в Нью-Йорке: мы категорически опровергаем факт этой встречи, удивлены, что это освещается в американских СМИ», — заявил Багаи.
Напомним, ранее в американских СМИ появилась информация о том, что Илон Маск встретился с иранским дипломатом в ООН. Как сообщалось, встреча была посвящена поиску способов деэскалации политической напряжённости между Тегераном и Вашингтоном.