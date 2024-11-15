Илон Маск встретился с иранским дипломатом в ООН для переговоров по деэскалации

Американский предприниматель Илон Маск провел встречу с постпредом Ирана при ООН Амиром Саидом Иравани в Нью-Йорке. Об этом сообщает New York Times, ссылаясь на анонимные источники в иранских властях. По информации издания, встреча была посвящена поиску способов деэскалации политической напряжённости между Тегераном и Вашингтоном.

По словам собеседников издания, разговор продолжался более часа и прошёл в строго конфиденциальной обстановке. Итоги переговоров были охарактеризованы как конструктивные.

Одним из предложений, озвученных во время беседы, стало приглашение Маску от Иравани перенести часть бизнеса в Иран при условии получения одобрения от Министерства финансов США. Это могло бы открыть новые перспективы для экономического взаимодействия между Тегераном и американским частным сектором, однако детали остаются нераскрытыми.