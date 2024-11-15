Илон Маск встретился с иранским дипломатом в ООН для переговоров по деэскалации
NYT: Маск и постпред Ирана в ООН обсудили меры по снижению напряжённости с США
Американский предприниматель Илон Маск провел встречу с постпредом Ирана при ООН Амиром Саидом Иравани в Нью-Йорке. Об этом сообщает New York Times, ссылаясь на анонимные источники в иранских властях. По информации издания, встреча была посвящена поиску способов деэскалации политической напряжённости между Тегераном и Вашингтоном.
По словам собеседников издания, разговор продолжался более часа и прошёл в строго конфиденциальной обстановке. Итоги переговоров были охарактеризованы как конструктивные.
Одним из предложений, озвученных во время беседы, стало приглашение Маску от Иравани перенести часть бизнеса в Иран при условии получения одобрения от Министерства финансов США. Это могло бы открыть новые перспективы для экономического взаимодействия между Тегераном и американским частным сектором, однако детали остаются нераскрытыми.
Илон Маск, назначенный главой нового Департамента государственной эффективности, заявил об «угрозе бюрократии» в США, выступив с критикой в адрес излишнего разрастания госаппарата. В сообщении в X он пошутил, что настоящая угроза Америке — это не демократия, а именно бюрократия.
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