Иран согласился на переговоры с Европой по возобновлению ядерной сделки, но с условиями

Иранская сторона заявляет, что готова к переговорам с Европой по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД или «ядерной сделке»), однако не намерена поддаваться давлению Запада, которое противоречит её интересам. Такие слова заместителя министра иностранных дел Ирана Маджид Тахт-Раванчи передаёт агентство ISNA.

«Мы открыты для переговоров по СВПД, но не уступим максимальному давлению со стороны Европы. Если новая администрация Трампа попытается повторить свои ошибки, допущенные в 2018 году, Вашингтон снова столкнется с неудачей. В настоящее время СВПД всё ещё может стать основой для новой сделки», — отметил Раванчи.