Президент Ирана планирует посетить Москву в январе
Президент Ирана Пезешкиан приедет с дипмиссией в Москву 17 января
Президент Ирана Масуд Пезешкиан приедет с визитом в Москву 17 января. Об этом сообщается в телеграм-канале посольства.
«В ходе этого визита Пезешкиан и Путин подпишут договор о сотрудничестве двух стран», — говорится в сообщении.
Дипломат подчеркнул важность встречи, в ходе которой состоится обсуждение проекта поставок газа из России в Иран. Пезешкиан надеется, что в скором времени этот план будет реализован.
В начале декабря президент Ирана Пезешкиан анонсировал третью по счёту встречу с российским лидером. Первая встреча двух глав государств состоялась в Ашхабаде, а после — спустя несколько дней — политики пересеклись на саммите БРИКС.