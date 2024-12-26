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Регион
26 декабря, 19:09

Президент Ирана планирует посетить Москву в январе

Президент Ирана Пезешкиан приедет с дипмиссией в Москву 17 января

Президент Ирана Масуд Пезешкиан приедет с визитом в Москву 17 января. Об этом сообщается в телеграм-канале посольства.

«В ходе этого визита Пезешкиан и Путин подпишут договор о сотрудничестве двух стран», — говорится в сообщении.

Дипломат подчеркнул важность встречи, в ходе которой состоится обсуждение проекта поставок газа из России в Иран. Пезешкиан надеется, что в скором времени этот план будет реализован.

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В начале декабря президент Ирана Пезешкиан анонсировал третью по счёту встречу с российским лидером. Первая встреча двух глав государств состоялась в Ашхабаде, а после — спустя несколько дней — политики пересеклись на саммите БРИКС.

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Кремль. Новости

Ольга Сливченко
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