Президент Ирана планирует посетить Москву в январе

Президент Ирана Масуд Пезешкиан приедет с визитом в Москву 17 января. Об этом сообщается в телеграм-канале посольства.

«В ходе этого визита Пезешкиан и Путин подпишут договор о сотрудничестве двух стран», — говорится в сообщении.