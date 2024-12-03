Президент Ирана Пезешкиан анонсировал третью по счёту встречу с Путиным
Масуд Пезешкиан. Обложка © Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / Максим Богодвид
Иранский лидер Масуд Пезешкиан заявил о намерении провести рабочую встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. Президент исламской республики не назвал точной даты переговоров, но подчеркнул, что они пройдут совсем скоро.
«В ближайшем будущем у меня состоится встреча с президентом России», — цитирует политика пресс-служба иранского правительства.
Это будет третья по счёту встреча Путина и Пезешкиана. Впервые президенты двух держав обсудили актуальные вопросы с глазу на глаз 11 октября в Ашхабаде. Спустя несколько дней политики пересеклись вновь на саммите БРИКС в Казани.
Напомним, что 2 декабря лидеры РФ и Ирана провели телефонные переговоры, обсудив ситуацию в Сирии. Незадолго до этого Тегеран официально попросил Москву о помощи в борьбе за САР с Израилем и США.