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2 декабря, 21:42

Президент Ирана Пезешкиан анонсировал третью по счёту встречу с Путиным

Масуд Пезешкиан. Обложка © Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / Максим Богодвид

Масуд Пезешкиан. Обложка © Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / Максим Богодвид

Иранский лидер Масуд Пезешкиан заявил о намерении провести рабочую встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. Президент исламской республики не назвал точной даты переговоров, но подчеркнул, что они пройдут совсем скоро.

«В ближайшем будущем у меня состоится встреча с президентом России», — цитирует политика пресс-служба иранского правительства.

Это будет третья по счёту встреча Путина и Пезешкиана. Впервые президенты двух держав обсудили актуальные вопросы с глазу на глаз 11 октября в Ашхабаде. Спустя несколько дней политики пересеклись вновь на саммите БРИКС в Казани.

Путин сообщил о подготовке церемонии подписания договора с Ираном
Путин сообщил о подготовке церемонии подписания договора с Ираном

Напомним, что 2 декабря лидеры РФ и Ирана провели телефонные переговоры, обсудив ситуацию в Сирии. Незадолго до этого Тегеран официально попросил Москву о помощи в борьбе за САР с Израилем и США.

Илья Пушкарев
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