В Иране убили дальнобойщика из России

Тело российского водителя-дальнобойщика обнаружено на севере Ирана. Такую информацию приводит агентство РИА «Новости».

В пресс-службе посольства России в Тегеране заявили, что погибший дальнобойщик является уроженцем Дагестана. Его тело с огнестрельными ранениями было найдено 16 декабря. По данному факту проводится расследование.

Посольство также выразило соболезнования семье погибшего и призвало иранскую сторону к тщательному расследованию этой ситуации.