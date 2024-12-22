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Регион
22 декабря, 08:49

В Иране убили дальнобойщика из России

РИА «Новости»: Дальнобойщик из России найден убитым на севере Ирана

Тело российского водителя-дальнобойщика обнаружено на севере Ирана. Такую информацию приводит агентство РИА «Новости».

В пресс-службе посольства России в Тегеране заявили, что погибший дальнобойщик является уроженцем Дагестана. Его тело с огнестрельными ранениями было найдено 16 декабря. По данному факту проводится расследование.

Посольство также выразило соболезнования семье погибшего и призвало иранскую сторону к тщательному расследованию этой ситуации.

Ранее в Дамаске в результате обстрела со стороны террористов погиб технический сотрудник иранского посольства. Дипломат был убит 15 декабря.

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Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Оксана Попова
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