В Иране убили дальнобойщика из России
РИА «Новости»: Дальнобойщик из России найден убитым на севере Ирана
Тело российского водителя-дальнобойщика обнаружено на севере Ирана. Такую информацию приводит агентство РИА «Новости».
В пресс-службе посольства России в Тегеране заявили, что погибший дальнобойщик является уроженцем Дагестана. Его тело с огнестрельными ранениями было найдено 16 декабря. По данному факту проводится расследование.
Посольство также выразило соболезнования семье погибшего и призвало иранскую сторону к тщательному расследованию этой ситуации.
Ранее в Дамаске в результате обстрела со стороны террористов погиб технический сотрудник иранского посольства. Дипломат был убит 15 декабря.
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