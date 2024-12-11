В Иране заявили о доказательствах причастности США к перевороту в Сирии

Очередное обострение в Сирии было спровоцировано силами США и Израиля. Такое заявление сделал верховный лидер Ирана Али Хаменеи в ходе обращения к нации.

По его словам, у Ирана есть доказательства причастности еврейского государства и американцев к организации переворота в Сирии.

«Да, одно соседнее с Сирией государство также сыграло свою роль и играет её до сих пор. Но основными заговорщиками <...> были США и сионисты (Израильтяне. — Прим. Life.ru). Есть свидетельства этому», — заявил он.