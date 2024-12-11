Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирия
«Орешник» (ракета)

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Регион
11 декабря, 09:21

В Иране заявили о доказательствах причастности США к перевороту в Сирии

Верховный лидер Ирана Хаменеи: США и Израиль спланировали госпереворот в Сирии

Очередное обострение в Сирии было спровоцировано силами США и Израиля. Такое заявление сделал верховный лидер Ирана Али Хаменеи в ходе обращения к нации.

По его словам, у Ирана есть доказательства причастности еврейского государства и американцев к организации переворота в Сирии.

«Да, одно соседнее с Сирией государство также сыграло свою роль и играет её до сих пор. Но основными заговорщиками <...> были США и сионисты (Израильтяне. — Прим. Life.ru). Есть свидетельства этому», — заявил он.

О причастности США к перевороту в Сирии ранее писали американские СМИ. Сообщалось, что военные Штатов помогла оппозиционным формированиям захватить важнейшие стратегические точки в регионе. Без вмешательства США также не обходится и в украинском конфликте. Ранее американское издание National Interest сообщило, что Запад может рассмотреть возможность размещения на Украине ядерного оружия, включая атомные бомбы B61, в ответ на испытания Россией одной из новых ракетных систем средней дальности «Орешник» .

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Shutterstock / FOTODOM / Mohammad Bash

Оксана Попова
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