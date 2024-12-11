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«Орешник» (ракета)

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Регион
11 декабря, 05:47
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Журналисты раскрыли ядерные планы Америки на Украине

NI: США планирует разместить ядерное оружие на Украине для защиты от «Орешника»

Американские власти планируют размещение ядерных бомб B-61 на территории Украины, чтобы противодействовать российской баллистической ракете «Орешник». Об этом сообщает журнал The National Interest.

«Ядерные бомбы США B-61 появятся на Украине в противовес «Орешнику». У Запада нет активной защиты от новейшей российской гиперзвуковой ракеты», — отметил автор, добавив, что B-61 является основным ядерным оружием США.

На Западе уверены, что В-61, которые в 24 раза мощнее бомб, сброшенных на Хиросиму, являются соразмерным ответом «Орешнику». В 2023 году Пентагон заявил о намерениях обновить модель, которая стоит на вооружении с 1960-х годов.

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Недавно в Минобороны США заявили, что российская ракета «Орешник» не окажет стратегического влияния на конфликт на Украине. Также она добавила, что Москва постоянно модифицирует свои военно-технические силы.

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Shutterstock / FOTODOM / Alones

Николай Рюмин
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