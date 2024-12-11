Журналисты раскрыли ядерные планы Америки на Украине

Американские власти планируют размещение ядерных бомб B-61 на территории Украины, чтобы противодействовать российской баллистической ракете «Орешник». Об этом сообщает журнал The National Interest.

«Ядерные бомбы США B-61 появятся на Украине в противовес «Орешнику». У Запада нет активной защиты от новейшей российской гиперзвуковой ракеты», — отметил автор, добавив, что B-61 является основным ядерным оружием США.

На Западе уверены, что В-61, которые в 24 раза мощнее бомб, сброшенных на Хиросиму, являются соразмерным ответом «Орешнику». В 2023 году Пентагон заявил о намерениях обновить модель, которая стоит на вооружении с 1960-х годов.