В США оценили роль «Орешника» на ход конфликта на Украине

Российская ракета «Орешник» не окажет стратегического влияния на конфликт на Украине, считает первый заместитель министра обороны Соединённых Штатов Кэтлин Хикс. На брифинг она заявила, что Москва адаптируется и улучшает интеграцию всех своих боевых возможностей.

«Мы смотрим и оцениваем пуск, как и в случае с гиперзвуковыми ракетами. Не видим стратегические изменения (в контексте украинского конфликта, — Прим. Life.ru)», — цитирует Хикс ТАСС.

Заместитель министра также добавила, что Вашингтон «тщательно изучает» высказывания президента РФ Владимира Путина на ядерную тематику. Она выступила против территориальных уступок России. По её мнению, это может привести к новым конфликтам в мире.

Хикс заявила, что украинский конфликт должен вызывать беспокойство в Пекине, если китайские власти планируют вернуть себе Тайвань. По её словам, Национально-освободительная армия Китая гораздо менее опытна, нежели ВС РФ. НОАК не вела войны на протяжении уже 40 лет.

Кроме того, политик поделилась, что Вашингтон сфокусирован на обеспечении безопасности своих военнослужащих и борьбе с террористической группировкой «Исламское государство»*. По её словам, США будут оценивать новые власти по их действиям.

Ранее президент Белорусии Лукашенко заявил, что Минск сам определит цели для «Орешника». Однако «нажимать кнопку» Беларусь будет вместе с Россией. Лидер республики также отметил, что стране понадобится помощь в эксплуатации данного комплекса. Лукашенко рассказал о 30-ти вариантах, где собирается разместить «Орешник». По словам политика, выберут ту площадку, где будет минимальное расстояние до объектов поражения.