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21 декабря, 10:28

В Сирии убили сотрудника иранского посольства

МИД Ирана: В Дамаске в результате теракта погиб сотрудник иранского посольства

В Дамаске в результате обстрела со стороны террористов погиб технический сотрудник иранского посольства. О трагедии рассказал официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

«В воскресенье, 15 декабря, террористические элементы обстреляли автомобиль сотрудника посольства Ирана в Дамаске Сейеда Дауда Битарафа, он погиб», — говорится в заявлении.

Официальный представитель Багаи выразил соболезнования семье погибшего и всему иранскому народу, а также решительно осудил этот преступный акт.

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Напомним, 8 декабря вооружённая сирийская оппозиция вошла в Дамаск. После этого лидер страны Башар Асад оставил свой пост и спешно покинул Сирию с семьёй, попросив убежище у Москвы. Асад возглавлял Сирию 24 года. До этого пост главы сирийского государства занимал его отец Хафез Асад. После вхождения на сирийскую территорию антиправительственные силы сожгли усыпальницу Асадов, где в частности, покоился бывший лидер страны.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / mehmet ali poyraz

Николай Рюмин
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