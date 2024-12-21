В Сирии убили сотрудника иранского посольства

В Дамаске в результате обстрела со стороны террористов погиб технический сотрудник иранского посольства. О трагедии рассказал официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

«В воскресенье, 15 декабря, террористические элементы обстреляли автомобиль сотрудника посольства Ирана в Дамаске Сейеда Дауда Битарафа, он погиб», — говорится в заявлении.