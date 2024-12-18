Первый за 11 дней пассажирский самолёт покинул аэропорт Дамаска
Впервые за 11 дней пассажирский самолёт покинул международный аэропорт Дамаска. Об этом сообщила диспетчерская служба, передаёт ТАСС.
«Вылетел рейс национального перевозчика «Сирийские авиалинии» в Алеппо», — сообщил собеседник агентства.
Ранее в Кремле отметили, что будущее российских военных частей в Сирии остаётся неопределённым. Москва ведёт переговоры с группировками, которые в настоящее время контролируют ситуацию в Республике. Известно, что власти САР обсуждают с Министерством обороны России вопросы, касающиеся будущего баз. В то же время в ГД призвали не беспокоиться о наших военнослужащих, находящихся там.
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