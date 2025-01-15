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Регион
14 января, 23:39

«Это вымысел»: Власти Ирана заверили, что не хотят убивать Трампа

Пезешкиан назвал вымыслом обвинения в якобы подготовке покушения на Трампа

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что сообщения о якобы планах исламской республики ликвидировать избранного американского лидера Дональда Трампа не соответствуют действительности и разносятся врагами Тегерана. Об этом глава государства сообщил в интервью телеканалу NBC News.

«Это очередной вымысел, который распространяется Израилем и другими странами с целью нагнетания иранофобии», — подчеркнул Пезешкиан.

По словам политика, Тегеран никогда не предпринимал подобных попыток и не собирается изменять своим принципам в дальнейшем.

Штаб Трампа мог знать о предстоящем покушении
Штаб Трампа мог знать о предстоящем покушении

Напомним, что в прошлом году Дональд Трамп пережил несколько покушений. 13 июля политик был ближе всего к смерти, так как выпущенная стрелком пуля прошла в считанных сантиметрах от головы республиканца и ранила ухо. Обвинения в произошедшем адресовали Ирану, но Тегеран опроверг свою причастность.

Обложка ©

Flickr / Trump White House Archived

Анатолий Цейко
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