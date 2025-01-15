«Это вымысел»: Власти Ирана заверили, что не хотят убивать Трампа

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что сообщения о якобы планах исламской республики ликвидировать избранного американского лидера Дональда Трампа не соответствуют действительности и разносятся врагами Тегерана. Об этом глава государства сообщил в интервью телеканалу NBC News.

«Это очередной вымысел, который распространяется Израилем и другими странами с целью нагнетания иранофобии», — подчеркнул Пезешкиан.