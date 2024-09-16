Замешан Иран?: Штаб Трампа мог знать о предстоящем покушении

Штаб Дональда Трампа получал информацию об угрозе кандидату в президенты незадолго до второй попытки покушения на политика. Её источником является Иран, предупредила соратников республиканца американская разведка. Такие данные оказались в распоряжении телеканала CNN.

«Предвыборный штаб Дональда Трампа недавно проинформировали о новых признаках того, что Иран планирует усилить атаки на бывшего президента и его окружение», — заверили инсайдеры, не уточнив, причастен ли Тегеран к недавней стрельбе во Флориде.