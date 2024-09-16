Замешан Иран?: Штаб Трампа мог знать о предстоящем покушении
CNN: Разведка информировала штаб Трампа об угрозах со стороны Ирана
Штаб Дональда Трампа получал информацию об угрозе кандидату в президенты незадолго до второй попытки покушения на политика. Её источником является Иран, предупредила соратников республиканца американская разведка. Такие данные оказались в распоряжении телеканала CNN.
«Предвыборный штаб Дональда Трампа недавно проинформировали о новых признаках того, что Иран планирует усилить атаки на бывшего президента и его окружение», — заверили инсайдеры, не уточнив, причастен ли Тегеран к недавней стрельбе во Флориде.
Напомним, что проукраинский фанатик хотел застрелить Дональда Трампа из автомата Калашникова на территории его собственного гольф-клуба. Охранники вовремя заметили киллера, спугнули его ответным огнём и произвели задержание. К счастью, кандидат в президенты не пострадал. Президент США Джо Байден отреагировал на инцидент распоряжением усилить охрану своего бывшего конкурента.
Flickr / Trump White House Archived