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16 сентября, 02:11

Замешан Иран?: Штаб Трампа мог знать о предстоящем покушении

CNN: Разведка информировала штаб Трампа об угрозах со стороны Ирана

Штаб Дональда Трампа получал информацию об угрозе кандидату в президенты незадолго до второй попытки покушения на политика. Её источником является Иран, предупредила соратников республиканца американская разведка. Такие данные оказались в распоряжении телеканала CNN.

«Предвыборный штаб Дональда Трампа недавно проинформировали о новых признаках того, что Иран планирует усилить атаки на бывшего президента и его окружение», — заверили инсайдеры, не уточнив, причастен ли Тегеран к недавней стрельбе во Флориде.

ФБР расценивает стрельбу во Флориде как попытку покушения на Дональда Трампа
ФБР расценивает стрельбу во Флориде как попытку покушения на Дональда Трампа

Напомним, что проукраинский фанатик хотел застрелить Дональда Трампа из автомата Калашникова на территории его собственного гольф-клуба. Охранники вовремя заметили киллера, спугнули его ответным огнём и произвели задержание. К счастью, кандидат в президенты не пострадал. Президент США Джо Байден отреагировал на инцидент распоряжением усилить охрану своего бывшего конкурента.

Обложка ©

Flickr / Trump White House Archived

Илья Пушкарев
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