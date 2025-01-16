В Кремле начались переговоры Путина с президентом ЦАР

В Кремле стартовали переговоры между президентом России Владимиром Путиным и его коллегой из Центральноафриканской Республики Фостен-Арканжем Туадера. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Ожидается, что руководители обсудят текущее состояние и будущие направления развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также важные вопросы международной и региональной повестки.

Ранее Life.ru писал, что 17 января состоится встреча Путина с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Во время переговоров будет подписан Договор о всестороннем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном. Этот документ охватывает все сферы сотрудничества между двумя странами и будет способствовать укреплению связей в таких областях, как оборона, борьба с терроризмом, энергетика, финансы, транспорт, промышленность и других.