Дугин раскрыл суть договора между Россией и Ираном

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и Ираном, который подписали президенты Владимир Путин и Масуд Пезешкиан, является важнейшим геополитическим шагом, уверен русский философ, директор Института Царьграда Александр Дугин, который «имел определённое отношение к подготовке этого документа».

По его словам, соглашение стало основой для военно-политического и экономического блока, умножающего потенциалы Москвы и Тегерана. Так, Иран может рассчитывать на защиту и поддержку со стороны России, на выход к Евразии и Арктике, а также на отечественные технологии, в том числе в сфере ядерной энергетики. Наша же страна фактически получила выход к Индийскому океану, о чём мечтали ещё в Российской Империи.