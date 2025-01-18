Дугин раскрыл суть договора между Россией и Ираном
Масуд Пезешкиан и Владимир Путин. Обложка © Сайт Президента России
Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и Ираном, который подписали президенты Владимир Путин и Масуд Пезешкиан, является важнейшим геополитическим шагом, уверен русский философ, директор Института Царьграда Александр Дугин, который «имел определённое отношение к подготовке этого документа».
По его словам, соглашение стало основой для военно-политического и экономического блока, умножающего потенциалы Москвы и Тегерана. Так, Иран может рассчитывать на защиту и поддержку со стороны России, на выход к Евразии и Арктике, а также на отечественные технологии, в том числе в сфере ядерной энергетики. Наша же страна фактически получила выход к Индийскому океану, о чём мечтали ещё в Российской Империи.
«То есть решается давняя задача нашей геополитики, которую мы исторически пытались решать разными способами, в том числе через дружественные договоры. Но именно сейчас мы как никогда близки к тому, чтобы мечта наших русских генералов ещё времён Российской Империи стала былью, и мы получим выход к тем самым вожделенным тёплым морям, которые нам не удавалось достичь в прошлом», — отметил Дугин в беседе с «Царьградом».
Напомним, 17 января президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл в Москву на переговоры с лидером России Владимиром Путиным. В ходе встречи главы государств подписали Соглашение о всестороннем стратегическом партнёрстве. На пресс-конференции по итогам встречи Владимир Путин охарактеризовал новый договор как прорывной и перспективный.